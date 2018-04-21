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22 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь и грозу
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22 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь и грозу 

PNZdrive 21 апреля 2018
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в воскресенье, 22 апреля, в регионе ожидается облачная погода, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, днем по всей территории дождь, возможна гроза.
Ночью прогнозируется западный ветер, днем северо-западный 10-15 м/сек, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали 4-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +6+11ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Из-за грозы на муниципальном уровне возможно аварийное отключение электроподстанций», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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