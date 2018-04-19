19 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, грозу и сильный ветер

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в четверг, 19 апреля, в регионе ожидается облачная погода, дождь, возможно гроза. Прогнозируется южный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Из-за грозы на муниципальном уровне возможно аварийное отключение электроподстанций», — сообщает пресс-служба управления.

Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.