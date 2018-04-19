Ещё
19 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, грозу и сильный ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

19 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, грозу и сильный ветер 

PNZdrive 19 апреля 2018
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в четверг, 19 апреля, в регионе ожидается облачная погода, дождь, возможно гроза. Прогнозируется южный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Из-за грозы на муниципальном уровне возможно аварийное отключение электроподстанций», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области «УАЗ» без водителя насмерть задавил мужчину В Пензе на ул. Захарова грузовая «ГАЗель» перегородила тротуар В Пензе через неделю готовы нарисовать качественную разметку на 77 улицах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
Скончалась Нина Дорошина145
В Сети всплыли эротические фото Собчак160
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни61
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей462
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
04:45
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение