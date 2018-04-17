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17 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь и 20 градусов тепла
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17 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь и 20 градусов тепла 

PNZdrive 17 апреля 2018
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, во вторник, 17 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, днем в большинстве районов небольшой дождь. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали 7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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