16 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области , в понедельник, 16 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется западный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -2 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12+17ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.