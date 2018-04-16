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16 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков
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16 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков 

PNZdrive 46 минут назад
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в понедельник, 16 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется западный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -2 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12+17ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать аварийно-опасных маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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