Свердловчан «порадуют» 15-градусные апрельские морозы

Утро 16 апреля 2018 года ознаменовалось на Среднем Урале снегопадами. Осадки продолжатся как минимум до 18 апреля. При этом на севере региона по ночам будет подмораживать до минус 15.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем воздух будет прогреваться до плюс 6-8 градусов. Отдельные порывы северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду.