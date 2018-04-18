За сутки в Челябинской области ликвидировали двенадцать лесных пожаров

Во вторник, 15 апреля, на Южном Урале был официально объявлен пожароопасный сезон. За минувшие сутки уже было ликвидировано 12 возгораний, сообщили в ГУ лесами Челябинской области. В этом году пожароопасный сезон начался на пять дней позже, чем в предыдущем. В 2017 году пламя охватило более 3 гектаров лесов, а пожароопасный сезон длился с 10 апреля по 27 октября.

Как писала «Русская планета», в среду, 18 апреля, погода в московском регионе начнет резко ухудшаться из-за североатлантического циклона, который принесет в регион мокрый снег и гололедицу. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки. Вместе с тем, 20 апреля погода вновь обрадует москвичей теплом и солнцем, но всего лишь на один день, так как в субботу вновь ожидаются дожди.