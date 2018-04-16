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Новая неделя в Перми начнётся с заморозков
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Новая неделя в Перми начнётся с заморозков 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
По информации Пермского ЦГМС 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории Пермского края ожидаются кратковременные осадки: ночью преимущественно в виде снега, днем — в виде мокрого снега и дождя.
Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°, днем 0, +5°. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
В МЧС просят быть более аккуратными водителей: ночью и утром местами на дорогах Прикамья — гололедица, из-за которой сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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