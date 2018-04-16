Новая неделя в Перми начнётся с заморозков

По информации Пермского ЦГМС 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории Пермского края ожидаются кратковременные осадки: ночью преимущественно в виде снега, днем — в виде мокрого снега и дождя.

Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°, днем 0, +5°. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.