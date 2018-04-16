Паводок топит дома и участки в Сибири из-за ледовых заторов на реках

ТАСС . 16 апреля. Ледовые заторы на реках Сибирского федерального округа становятся причиной подтоплений населенных пунктов — вода попросту не может пройти через них и разливается вокруг. Так, 60 участков подтопило в садоводстве Новосибирской области , а в приграничном с ней Тальменском районе Алтайского края — 89 домов, сообщили ТАСС в понедельник в региональных главках МЧС

"В Тальменском районе вчера взорвали ледовый затор на реке Чумыш, вода уходит, но после затора остались подтопления в низинах — туда попали 89 жилых домов (на 15 апреля во всем регионе их было менее десятка — прим. ТАСС). Из опасной зоны райцентра Тальменка эвакуированы 285 человек, в пунктах временного размещения сейчас 21 из них, остальные у родственников и знакомых, от домов откачивают воду. Всего на сегодня в крае подтоплены 169 участков и 95 домов", — сказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранее сообщалось, что взрывные работы на опасном участке на реке Чумыш (правый приток главной сибирской реки Оби в северной части региона — прим. ТАСС) проводили два дня, были использованы около 2,5 тыс. кг взрывчатки. В Новосибирской области в Мошковском районе 15 апреля также из-за затора поднялась река Иня — она подтопила 60 приусадебных участков в садоводческом товариществе. На сегодня затор прошел, садоводческие участки освободились от подтоплений.

"В Краснозерском, Кочковском, Карасукском районах на реке Карасук и в Мошковском районе на реке Иня работают оперативные группы, подтопления жилья и населенных пунктов нет. Для предотвращения заторов и подтоплений на реке Карасук в районе населенного пункта Красный хутор проведено два подрыва льда, нарушено 2 тыс. квадратных метров ледового поля", — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Подтопления начались и в Кузбассе: по данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона, водой затопило пять подворий на окраине в Мысковском городском округе. Причина — ледовый затор на реке Томи. Лед лежит на дне и не дает воде пройти по руслу, в зоне возможного подтопления входящий в городской округ поселок Бородино, где организован эвакуационной пункт, и еще 4 поселка.

Реки Сибири вскрываются

Сибирские реки освобождаются ото льда, и в регионах готовятся к возможным последствиям заторов. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, на севере идет ледоход по реке Кие. По информации Кемеровского гидрометеоцентра, 16 и 17 апреля ожидается вскрытие Кии в Мариинске , также на севере реки Яя, на юге — реки Уса в Междуреченске. Ситуация находится на постоянном контроле областной противопаводковой комиссии, на месте работают группа контроля МЧС России и сотрудники других ведомств.

Лед начал активно таять и на водоемах Иркутской области . Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка, на территориях Тайшетского, Чунского, Качугского и Жигаловского районов работают оперативные группы МЧС по контролю безопасного прохождения весеннего половодья. По данным ведомства, 15 апреля на реке Бирюса взорвали лед в полутора километрах выше по течению от населенного пункта Тремина — это должно предотвратить потенциальный затор. Кроме того, чтобы лед скорее растаял, его чернят, пилят и рыхлят.

Подтоплений ждут к выходным

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регион придет похолодание, которое продержится до пятницы и немного сдержит рост воды в реках. Уже 17 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/c, снег и мокрый снег, который из-за отрицательных ночных температур будет таять медленнее. Потепления до плюс 3 — 8 градусов днем и до -3… +2 ночью ждут с выходных. Все это, как отмечают в ведомстве, говорит о том, что паводковая ситуация пока не напряженная — большая часть рек вскрылась, лед пока лежит только в северной части Кузбасса.

Как рассказала ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик, подъемы уровня воды за прошедшие несколько дней происходили из-за резкого потепления. 12-14 апреля территория юга Западной Сибири находилась в теплом секторе циклона, максимальные температуры днем повышались по юго-западу Новосибирской области до 19 градусов, в Алтайском крае — до 21, в Республике Алтай даже до плюс 23 градусов.

"На реках территории управления 14-15 апреля отмечались подъемы уровней воды. Сейчас в связи с тем, что погодные условия меняются, ожидается снижение температурного фона, поэтому все процессы опять немного ослабевают, и там, где отмечались подъемы уровня воды, начнутся небольшие спады", — сказала руководитель гидрометцентра.