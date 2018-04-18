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Несколько ночей пермяки могут наблюдать звездный дождь
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Несколько ночей пермяки могут наблюдать звездный дождь 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Красивое небесное явление могут наблюдать пермяки в ближайшие несколько ночей. К 22 апрелю достигнет своего максимума метеорный поток Лириды.
«Лириды — один из старых и непредсказуемых метеорных потоков, — сообщают сотрудники пермского планетария. — Первые записи о нём датируются ещё 7 веком до н.э. Интенсивность потока постоянно меняется. А наблюдать в этом году Лириды можно с 16 по 25 апреля, в ночные и утренние часы. Максимум интенсивности потока наступит 22 апреля в 22.49. Предполагается, что наблюдающие смогут увидеть от 28 до 60 метеоров в час».
Специалисты говорят, что наблюдать красивые небесные явления лучше в ясную погоду вдали от городских огней.
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