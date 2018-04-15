В Москву пришел запах гари

В нескольких столичных районах вечером 15 апреля ощущается запах гари. По сообщениям агентства «Интерфакс» , от неприятного запаха страдают жители районов Медведково, Новогиреево, Перово, Жулебино, а также подмосковного города Реутов . Дымка также окутала часть МКАДа.

Москвичи довольно часто жалуются на загрязненный воздух. В последнее время беспокойство жителей вызывали свалки, в частности, полигоны Кучино и Ядрово, и очистные сооружения в Курьянове.

На юге столицы, в Курьянове, была проведена модернизация очистных сооружений, и воздух сразу стал чище. Что касается мусорных полигонов, их ожидает рекультивация.