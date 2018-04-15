Ещё
В Москву пришел запах гари
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москву пришел запах гари 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Говорит Москва
В нескольких столичных районах вечером 15 апреля ощущается запах гари. По сообщениям агентства «Интерфакс», от неприятного запаха страдают жители районов Медведково, Новогиреево, Перово, Жулебино, а также подмосковного города Реутов. Дымка также окутала часть МКАДа.
Москвичи довольно часто жалуются на загрязненный воздух. В последнее время беспокойство жителей вызывали свалки, в частности, полигоны Кучино и Ядрово, и очистные сооружения в Курьянове.
На юге столицы, в Курьянове, была проведена модернизация очистных сооружений, и воздух сразу стал чище. Что касается мусорных полигонов, их ожидает рекультивация.
Вести.Ru: последние новости
В Москве объявлено желтое штормовое предупреждение Погода на выходные: антициклон весну не отпустит Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян103
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт49
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»264
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение