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Московские экологи объяснили появление дымки и запаха гари поджогами травы
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Московские экологи объяснили появление дымки и запаха гари поджогами травы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дымка и запах гари, на которые вечером 15 апреля и утром 16 апреля жаловались жители некоторых районов Москвы, могут быть связаны с возможными поджогами прошлогодней травы, считают в Мосэкомониторинге.
"Ряд станций на окраине столицы зафиксировали кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, что может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В настоящее время в среднем уровень концентрации мелкодисперсных частиц сверхмалого размера PM10 в столичном воздухе находится в пределах нормы, отметили в Мосэкомониторинге.
Накануне вечером на неприятный запах гари жаловались жители районов Медведково, Новогиреево, Перово, Жулебино, а также подмосковного города Реутов. Дымка также окутала часть МКАДа.
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