Москвичей ждут затяжные дожди

Сегодня в 15:00 на станции ВДНХ была зафиксирована температура в 20,2 градуса. Однако продолжение рабочей недели не будет таким сухим и теплым. Уже завтра, с приближением циклона погода начнет меняться. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а температура составит 7-9 градусов тепла. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабеет и вечером прекратится. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15 часов 17 апреля до 21 часа 18 апреля составит 9-22 миллиметров, местами до 27 миллиметров. Начиная с четверга, при северном ветре, температура воздуха станет понижаться: ночью 1..6 градусов и днем 10..15.20 апреля, в пятницу, осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла, а в субботу, 21 апреля — до 17 градусов. Несмотря на это, предпоследний день недели будет дождливым и пасмурным.. Гидрометцентр РФ: после солнечной погоды в столицу придут дожди. В понедельник, 16 апреля, в Москве будет сухо, температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, возможно, температура побьет рекорд столетней давности. Так, в 1920 году в этот же день в Москве зафиксировали 21 градус тепла. «Уже 17 апреля, во вторник, с приближением циклона погода начнет меняться. Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура составит 7-9 градусов тепла в столице. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь, а столбики термометра покажут 18-20 градусов тепла», — предупредили синоптики. Дождливая погода ждет москвичей и в среду, 18 апреля. Днем столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, а скорость ветра может составить 12-17 метров в секунду. Характер погоды существенно не изменится в четверг, 19 апреля.20 апреля, в пятницу, осадков не ожидается. Гроза и сильные дожди ожидаются в Московском регионе в середине недели. Жителей Подмосковья и Москвы предупредили о сильных дождях, в результате которых в регионе может выпасть более половины месячной нормы осадков, и грозе в середине текущей недели, сообщается на сайте «Метеоновости». В первой половине апреля среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 2,8 градуса. И осадков по Москве выпало не более 20% от месячной нормы. 17 апреля столица еще останется в сухом и теплом воздухе, лишь к вечеру скажется влияние циклона с запада. Воздух успеет прогреться до 15-17 градусов, по области 12-17. К вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 миллиметров осадков. «В ночь на 18 апреля дождь в Московском регионе усилится, возможна гроза. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15 часов 17 апреля до 21 часа 18 апреля составит 9-22 миллиметров, местами до 27 миллиметров. 18 апреля ночь теплая, 10-12 градусов, и днем в городе 13-15, по области 10-15 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать началу мая», — говорится в сообщении. С 19 апреля при северном ветре температура воздуха станет понижаться и вернется к норме: ночью 1-6 градусов и днем 10-15. И существенных осадков не ожидается. Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, норма осадков в апреле составляет 44 миллиметра. Тепло и дожди дадут старт активному росту и развитию растений в Московском регионе.. В ночь на среду ожидают первую весеннюю грозу. Как уточняется, 17 апреля воздух в столице прогреется до 15-17 градусов тепла, к вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 мм осадков. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля составит 9-22 мм, местами до 27 мм. 18 апреля ночь теплая, 10-12 градусов, и днем в городе 13-15, по области 10-15 градусов. Начиная с четверга температура воздуха станет понижаться: ночью 1-6 градусов и днем 10-15 градусов. Существенных осадков не ожидается.. Первая весенняя гроза ожидается в столице в ночь на среду. Первая весенняя гроза ожидается в Москве в ночь на среду, всего за сутки выпадет до 27 мм осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Как уточняется, 17 апреля воздух в столице прогреется до 15-17 градусов тепла, по области 12-17 градусов. К вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 мм осадков. Также отмечается, что начиная с четверга температура воздуха станет понижаться: ночью 1-6 градусов и днем 10-15 градусов

Это неполный текст новости