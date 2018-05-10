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Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
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Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в четверг 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — 16-18 градусов, по области — 15-20 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Синоптики отмечают, что температура в Московском регионе будет близка к климатической норме. Из-за того, что содержание кислорода в воздухе в вечерние и утренние часы обычно повышается, специалисты рекомендуют использовать это время для прогулок на свежем воздухе и физических упражнений. Однако из-за роста атмосферного давления возможно недомогание у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями.
«Людям, входящим в группу риска, следует контролировать артериальное давление, при необходимости принимать медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. Обильное цветение и усиленное выделение фитонцидов может негативно сказываться и вызывать обострение различных аллергических заболеваний, поэтому профилактические мероприятия необходимы», — заключается в материале.
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