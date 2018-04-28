Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу

Москве и Московской области ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона, вблизи атмосферных фронтов. При переменной облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В послеполуденные часы воздух в столице нагреется до 15 — 17 градусов, по области до 12 — 17 градусов тепла», — говорится в сообщении.

Также ожидается ветер западного направления скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 50%. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отмечают, что метеопараметры в Москве и в Подмосковье близки к климатической норме. Содержание кислорода в воздухе будет соответствовать нормальным показателям для этого месяца.

«Переутомление, усталость организма за длительную зиму, часто становятся причиной развития симптома «весенней» усталости. Это проявляется в вялости, разбитости, упадке физических сил, снижении умственной работоспособности, появлении частых головных болей, головокружения. Помогут справиться в такие дни водные процедуры в домашних условиях, особенно контрастный душ, ванны с различными тонизирующими и благотворно влияющими на нервную систему добавками. И, конечно, не следует пренебрегать прогулками на свежем воздухе», — добавляется в материале.