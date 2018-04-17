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В Москве пообещали снег и заморозки
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В Москве пообещали снег и заморозки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Москве в начале следующей недели ожидаются мокрый снег, заморозки и гололедица, передает РИА «Новости» заявление главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
"В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица", — сказал Тишковец.
Ранее МЧС предупредило граждан о сильном дожде и ветре с порывами до 15 м/с в Москве в ближайшие часы.
Суммарное количество осадков составит 7-21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.
МЧС призвали граждан быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий. Также МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане.
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