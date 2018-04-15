Чистый арктический воздух пришел в Москву

Синоптики сообщили, что в столицу пришел чистый арктический воздух, из‐за чего впервые с начала года относительная влажность воздуха снизилась до 15%, сообщает телеканал «360».

"Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион", — говорится в сообщении синоптиков.

Также отмечается, что нисходящие потоки воздуха и низкая влажность, стали причиной отсутствия над регионом облаков.

По данным портала, на метеостанции ВДНХ влажность составила 19%, а на Балчуге и в Павловском Посаде — 15%.