У дерева отслоилась кора. Как ему помочь?

У дерева отслоилась кора. Как ему помочь? Сегодня, после того как сошел снег, обнаружила необычное явление на клене, у него отслоилась кора. Раньше такого никогда ни у одного дерева не было. Что делать? Очень надеюсь на вашу помощь.