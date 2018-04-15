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У дерева отслоилась кора. Как ему помочь?
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У дерева отслоилась кора. Как ему помочь?
7dach.ru
53 минуты назад
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7dach.ru
У дерева отслоилась кора. Как ему помочь? Сегодня, после того как сошел снег, обнаружила необычное явление на клене, у него отслоилась кора. Раньше такого никогда ни у одного дерева не было. Что делать? Очень надеюсь на вашу помощь.
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