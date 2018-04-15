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На Алтае ликвидировали опасный ледовый затор на реке Чумыш благодаря взрывным работам
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На Алтае ликвидировали опасный ледовый затор на реке Чумыш благодаря взрывным работам 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Взрывные работы помогли освободить от льда опасный участок на реке Чумыш в Алтайском крае, из-за которого возможно было подтопление 300 домов в райцентре Тальменка. Вода стремительно уходит с жилой территории и возвращается в русло, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Взрывы велись на участке два дня, была очень сложная ситуация, но наконец-то этот опасный участок от льда освобожден. Вода буквально на глазах стремительно уходит с подтопленной территории. Она перелилась через дамбу у села, и из-за дамбы ее будут откачивать, но сильное подтопление удалось предотвратить", — рассказали в ведомстве.
Взрывные работы в районе затора шли с использованием двух вертолетов Ми-8, провели 18 подрывов, на которые израсходовано около 2,5 тыс. кг взрывчатки. На месте продолжают работу 175 человек от МЧС, 30 единиц техники, в том числе 12 плавсредств, аэромобильная группировка и другие службы. С подтопленных территорий эвакуировали 20 человек, а также домашних животных. По данным администрации региона, вода поднималась до 1002 см при критических 1050 см.
Как сообщалось ранее, ледовый затор на резком повороте реки Чумыш у железнодорожного моста стал причиной частичного подтопления 30 приусадебных участков, в потенциальной опасности находились порядка 300 жилых домов.
Сейчас в регионе продолжают работу более 1,4 тыс. спасателей. 16 апреля в предгорных и северных районах ожидается дождь, ветер с порывами до 17 м/с. Реки региона продолжают освобождаться ото льда.
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