17 апреля в Рязанской области ожидаются дожди и грозы

Во вторник, 17 апреля, на территории Рязанской области ожидается теплая погода, местами возможен дождь и гроза. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ЦГМС.

По данным ведомства, в течение следующих суток будет наблюдаться переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, в дневное время возможна гроза.

Ветер юго-западного направления, скорость 5-10 м/с, во время грозы местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью +1.. +6°С, днем +15.. +20°С;

Атмосферное давление: 749 — 751 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 59 — 94%.

Паводковая ситуация: на 16 апреля продолжают повышаться уровни воды в р. Оке, р. Мокши, р. Гусь. Понижение уровней воды зафиксировано на малых реках с полевым водосбором и с залесённым бассейном.

На 15 апреля уровень воды в р. Оке возле Рязани составлял 428 сантиметров.

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