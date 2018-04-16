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17 апреля в Рязанской области ожидаются дожди и грозы
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17 апреля в Рязанской области ожидаются дожди и грозы 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник, 17 апреля, на территории Рязанской области ожидается теплая погода, местами возможен дождь и гроза. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ЦГМС.
По данным ведомства, в течение следующих суток будет наблюдаться переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, в дневное время возможна гроза.
Ветер юго-западного направления, скорость 5-10 м/с, во время грозы местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью +1.. +6°С, днем +15.. +20°С;
в Рязани: ночью +3.. +5°С, днем +17.. +19°С.
Атмосферное давление: 749 — 751 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 59 — 94%.
Паводковая ситуация: на 16 апреля продолжают повышаться уровни воды в р. Оке, р. Мокши, р. Гусь. Понижение уровней воды зафиксировано на малых реках с полевым водосбором и с залесённым бассейном.
На 15 апреля уровень воды в р. Оке возле Рязани составлял 428 сантиметров.
Фото: pixabay.com
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