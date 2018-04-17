В Москве из-за тумана не смогли приземлиться семь пассажирских самолетов

Утром во вторник из-за тумана в Москве не смогли приземлиться семь рейсов, передает "Интерфакс" . Как сообщили в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, сильный туман помешал посадке шести рейсов в Домодедове.

Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во Внукове и отправился на запасной аэродром в Белгород . Отмечается, что все рейсы внутренние, международные рейсы приземляются в штатном режиме.

По данным сервиса " Яндекс . Расписание" в московских аэропортах задержано 29 рейсов. Больше всего рейсов задержано во Внукове — 14, еще 11 — в Домодедове и четыре в Шереметьеве . Шесть рейсов из Домодедово отменены.

После нескольких засушливых дней в Москве в ночь с понедельника на вторник прошел сильный дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.