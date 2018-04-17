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В Москве из-за тумана не смогли приземлиться семь пассажирских самолетов
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В Москве из-за тумана не смогли приземлиться семь пассажирских самолетов 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Утром во вторник из-за тумана в Москве не смогли приземлиться семь рейсов, передает "Интерфакс". Как сообщили в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, сильный туман помешал посадке шести рейсов в Домодедове.
Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во Внукове и отправился на запасной аэродром в Белгород. Отмечается, что все рейсы внутренние, международные рейсы приземляются в штатном режиме.
По данным сервиса "Яндекс. Расписание" в московских аэропортах задержано 29 рейсов. Больше всего рейсов задержано во Внукове — 14, еще 11 — в Домодедове и четыре в Шереметьеве. Шесть рейсов из Домодедово отменены.
После нескольких засушливых дней в Москве в ночь с понедельника на вторник прошел сильный дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.
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