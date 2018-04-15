Ещё
Хочется витаминов, да пораньше? Все о скороплодных овощах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хочется витаминов, да пораньше? Все о скороплодных овощах 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Получение раннего урожая овощей зависит от двух факторов: подготовка почвы и выбор скороплодных культур.
Многие овощные растения можно сеять в тот момент, когда земля достигла, как говорят специалисты, «физической спелости», то есть из почвы уже испарилась лишняя талая влага, поэтому земля рассыпается, а не липнет к инструментам, и, кроме того, температура почвы уже достаточна для успешного прорастания семян (как правило, это выше 10 градусов тепла). Ускорить «созревание» почвы можно несколькими способами: очистить от снега грядки, где будут выращиваться ранние овощи, чтобы солнечное тепло тратилось не на растапливание снега, а на прогрев почвы. Также можно расстелить пленку или же сделать из нее полноценный парничок.
К скороплодным культурам относится прежде всего кресс-салат, который можно собирать уже через 1–2 недели после всходов. Не отстает от него и огуречная трава (бораго), ее вообще рекомендуется употреблять в пищу в фазе семядолей. Ранние сорта редиса также порадуют вас первыми корнеплодами совсем скоро. Один из таких сортов называется весьма символично — 18 дней. Из салатов следует отдать предпочтение группе листовых (Московский парниковый, Гурман, Жар-птица и т.п.). Листовая горчица и похожая на нее руккола будут также зеленеть на грядке недолго — меньше месяца.
Михаил Воробьев
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра Москвичей предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе 15 апреля Как вывести розы из спячки?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии125
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой228
США накажут Россию за поддержку Асада818
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии557
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета79
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение