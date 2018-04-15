Хочется витаминов, да пораньше? Все о скороплодных овощах

Получение раннего урожая овощей зависит от двух факторов: подготовка почвы и выбор скороплодных культур.

Многие овощные растения можно сеять в тот момент, когда земля достигла, как говорят специалисты, «физической спелости», то есть из почвы уже испарилась лишняя талая влага, поэтому земля рассыпается, а не липнет к инструментам, и, кроме того, температура почвы уже достаточна для успешного прорастания семян (как правило, это выше 10 градусов тепла). Ускорить «созревание» почвы можно несколькими способами: очистить от снега грядки, где будут выращиваться ранние овощи, чтобы солнечное тепло тратилось не на растапливание снега, а на прогрев почвы. Также можно расстелить пленку или же сделать из нее полноценный парничок.

К скороплодным культурам относится прежде всего кресс-салат, который можно собирать уже через 1–2 недели после всходов. Не отстает от него и огуречная трава (бораго), ее вообще рекомендуется употреблять в пищу в фазе семядолей. Ранние сорта редиса также порадуют вас первыми корнеплодами совсем скоро. Один из таких сортов называется весьма символично — 18 дней. Из салатов следует отдать предпочтение группе листовых (Московский парниковый, Гурман, Жар-птица и т.п.). Листовая горчица и похожая на нее руккола будут также зеленеть на грядке недолго — меньше месяца.

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