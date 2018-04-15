В Хабаровске тронулся лёд

Напомним, первые подвижки ледяного покрова были зафиксированы на реках Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов в начале недели.

В Дальневосточном гидрометцентре сообщили, в целом на реках региона отмечается пониженная водность. Толщина льда и сроки таяния соответствуют средним многолетним значениям.