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В Хабаровске тронулся лёд
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В Хабаровске тронулся лёд 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня, 15 апреля на Амуре у Хабаровска начался ледоход, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".
Напомним, первые подвижки ледяного покрова были зафиксированы на реках Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов в начале недели.
В Дальневосточном гидрометцентре сообщили, в целом на реках региона отмечается пониженная водность. Толщина льда и сроки таяния соответствуют средним многолетним значениям.
При необходимости ликвидация ледовых заторов на реках края будет проведена специалистами ДВРПСО МЧС России. Для выполнения этих работ подготовлены спасатели-взрывники, достаточное количество необходимых материалов.
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