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В Оренбуржье остаются подтопленными 22 моста
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В Оренбуржье остаются подтопленными 22 моста 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Вчера в Оренбуржье для мониторинга паводковой обстановки работали 19 оперативных групп.
А вот на сегодняшний день запланирована работа уже 20 опергрупп. При этом за сутки подтоплен 1 низководный мост в поселке Урпия города Орска. Кроме того освобод от воды 12 придворовых территорий в Бугуруслане. На территории области остаются подтопленными 22 низководных моста в 13 муниципальных образованиях.
Пока в связи с повышением дневных температур воздуха, существует вероятность подтопления придомовых территорий, приусадебных участков талыми водами.
Сейчас на реках области продолжается рост уровней воды от 1 до 99 см за сутки. Наибольшее повышение наблюдается на реках: Орь-Истемес на 271 см, Самара-Бузулук на 165 см, Урал-Березовский на 148 см, Суундук-Майский на 103 см за сутки.
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