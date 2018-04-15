В Оренбуржье остаются подтопленными 22 моста

Вчера в Оренбуржье для мониторинга паводковой обстановки работали 19 оперативных групп.

А вот на сегодняшний день запланирована работа уже 20 опергрупп. При этом за сутки подтоплен 1 низководный мост в поселке Урпия города Орска . Кроме того освобод от воды 12 придворовых территорий в Бугуруслане . На территории области остаются подтопленными 22 низководных моста в 13 муниципальных образованиях.

Пока в связи с повышением дневных температур воздуха, существует вероятность подтопления придомовых территорий, приусадебных участков талыми водами.

Сейчас на реках области продолжается рост уровней воды от 1 до 99 см за сутки. Наибольшее повышение наблюдается на реках: Орь-Истемес на 271 см, Самара-Бузулук на 165 см, Урал-Березовский на 148 см, Суундук-Майский на 103 см за сутки.