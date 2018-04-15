В Алтайском крае проводят взрывные работы, чтобы избежать подтопления сел

БАРНАУЛ, 15 апреля. / ТАСС /. Специалисты проводят взрывные работы на реке Чумыш в Алтайском крае , чтобы избежать возможных подтоплений в населенных пунктах из-за заторов на реке. Пока в регионе остаются подтопленными территории в пяти муниципальных образованиях, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Сейчас сложности на реке Чумыш от города Заринска до райцентра Тальменка . Там ледостав, есть затор, сейчас задействованы вертолеты, вчера проводили взрывные работы и проводят сегодня. Всего на сегодня подтопления есть в пяти муниципальных образованиях — вчера было столько же", — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, в крае подтоплены 22 дома — вчера их было восемь, вода стоит на территории 125 приусадебных участков — 14 апреля их было 95. Паводковая ситуация в регионе продолжает развиваться, в то же время ожидаемые осложнения на реке Оби не произошли — пока там уровень воды остается некритическим.

Более 1,4 тыс. спасателей продолжают оказывать помощь населению: откачивают воду, помогают проводить уборку на улицах. 15 апреля в предгорных районах ожидаются дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 15 м/с. Осадки могут спровоцировать интенсивное таяние снега и разлив малых рек, подтопление низин. По данным регионального управления дорог «Алтайавтодор», подтопление на региональной дороге в Павловском районе устранено и движение восстановлено.