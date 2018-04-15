Ещё
В Алтайском крае проводят взрывные работы, чтобы избежать подтопления сел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае проводят взрывные работы, чтобы избежать подтопления сел 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты проводят взрывные работы на реке Чумыш в Алтайском крае, чтобы избежать возможных подтоплений в населенных пунктах из-за заторов на реке. Пока в регионе остаются подтопленными территории в пяти муниципальных образованиях, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"Сейчас сложности на реке Чумыш от города Заринска до райцентра Тальменка. Там ледостав, есть затор, сейчас задействованы вертолеты, вчера проводили взрывные работы и проводят сегодня. Всего на сегодня подтопления есть в пяти муниципальных образованиях — вчера было столько же", — сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, в крае подтоплены 22 дома — вчера их было восемь, вода стоит на территории 125 приусадебных участков — 14 апреля их было 95. Паводковая ситуация в регионе продолжает развиваться, в то же время ожидаемые осложнения на реке Оби не произошли — пока там уровень воды остается некритическим.
Более 1,4 тыс. спасателей продолжают оказывать помощь населению: откачивают воду, помогают проводить уборку на улицах. 15 апреля в предгорных районах ожидаются дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 15 м/с. Осадки могут спровоцировать интенсивное таяние снега и разлив малых рек, подтопление низин. По данным регионального управления дорог «Алтайавтодор», подтопление на региональной дороге в Павловском районе устранено и движение восстановлено.
ТАСС: последние новости
В Москве и области ночью ожидается резкое похолодание, снег с дождем и усиление ветра Жителей Новосибирской области предупредили о подъеме уровня реки и возможных подтоплениях Паводковая ситуация в регионах ПФО остается непростой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии547
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии547
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии131
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»43
Асад сделал заявление после удара США758
Видео
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение