В Канске снова горит свалка продуктов лесопиления

г. Канске Красноярского края снова горит самая крупная свалка отходов лесопиления в районе деревни Курыш, сообщают местные жители в социальных сетях.

Люди жалуются, что дым от горения распространяется на город. При этом сильный ветер усугубляет ситуацию. «На предстоящей неделе снова возьмут пробы воздуха и всем скажут, что в городе идеально чистый воздух. Приедут чиновники, покачают головами, дадут какие-нибудь комментарии по тв, пообещают немедленно решить проблему! А потом все останется на своих местах. А через какое-то время, загорится еще какая-нибудь свалка, а потом еще, еще, еще, еще… Когда уже это закончится?!» — задаются вопросами жители, которые помнят прошлогодние пожары, которые оставили без жилья несколько десятков семей и унесли жизни трёх человек.