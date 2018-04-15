Ещё
В Канске снова горит свалка продуктов лесопиления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канске снова горит свалка продуктов лесопиления 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В г. Канске Красноярского края снова горит самая крупная свалка отходов лесопиления в районе деревни Курыш, сообщают местные жители в социальных сетях.
Люди жалуются, что дым от горения распространяется на город. При этом сильный ветер усугубляет ситуацию. «На предстоящей неделе снова возьмут пробы воздуха и всем скажут, что в городе идеально чистый воздух. Приедут чиновники, покачают головами, дадут какие-нибудь комментарии по тв, пообещают немедленно решить проблему! А потом все останется на своих местах. А через какое-то время, загорится еще какая-нибудь свалка, а потом еще, еще, еще, еще… Когда уже это закончится?!» — задаются вопросами жители, которые помнят прошлогодние пожары, которые оставили без жилья несколько десятков семей и унесли жизни трёх человек.
Напомним, пожар в Канске (и в Лесосибирске) произошёл 24 мая 2017 года. Причина пожара: возгорания на лесопилках, которые в результате сильного ветра распространились на жилой сектор. Лесопилки закрыли, на ответственных заведены уголовные дела. Тем не менее свалки продолжают гореть.
АиФ Красноярск: последние новости
Жители Минусинска жалуются на подтопления в городе В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом Почему запоздала весна?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии50
Асад сделал заявление после удара США720
Скрипалей отравили не «Новичком»12
Пенс обвинил РФ в дезинформации111
«Удар по Сирии — тренировка перед настоящей стрельбой»160
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение