«Мир сошел с ума»: увиденное на автобусной остановке удивило Владивосток

Жителей Владивостока крайне удивило зрелище, свидетелями которого они стали накануне, сообщает PRIMPRESS.

На остановке общественного транспорта «Парк победы» дорожный рабочий поливал асфальт из шланга. При этом, напомним, в субботу во Владивостоке весь день шел мокрый снег. Причину внезапной мойки тротуара в такую погоду очевидцы назвать не смогли.

«Этот мир окончательно сошел с ума», — заметил автор снимка.

В комментариях к фото кто-то заметил, что «деньги выделили, а то, что дождь — это не важно».