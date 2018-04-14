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«Мир сошел с ума»: увиденное на автобусной остановке удивило Владивосток
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«Мир сошел с ума»: увиденное на автобусной остановке удивило Владивосток 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Жителей Владивостока крайне удивило зрелище, свидетелями которого они стали накануне, сообщает PRIMPRESS.
На остановке общественного транспорта «Парк победы» дорожный рабочий поливал асфальт из шланга. При этом, напомним, в субботу во Владивостоке весь день шел мокрый снег. Причину внезапной мойки тротуара в такую погоду очевидцы назвать не смогли.
«Этот мир окончательно сошел с ума», — заметил автор снимка.
В комментариях к фото кто-то заметил, что «деньги выделили, а то, что дождь — это не важно».
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