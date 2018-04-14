Перепады температуры в Ленобласти будут критически опасны для метеозависимых людей

В воскресенье, 15 апреля в Ленинградской области перепады температуры будут достигать 24 градусов и станут критически опасны для метеозависимых людей, сообщили ivbg.ru в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье в Ленинградской области будет ночью малооблачно, днем переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха ночью 2…-3 гр., местами до -6 гр., днем 13… 18 гр., у водоемов местами до 10 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.