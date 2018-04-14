«Я здесь чуть ногу не оставил!»: на улице Бакинской после зимы образовались дыры

Жители Самары пожаловались на состояние тротуаров в Куйбышевском районе. Дорога на улице Бакинской не пережила зиму. Об этом 63.ru сообщил очевидец.

Глядя на снимки, невольно вспоминаешь про самарских «червей»

— Сколько это может продолжаться? Я возмущен бездействием коммунальных служб. На тротуаре образовались гигантские дыры. Я здесь чуть ногу ночью не оставил, — рассказал местный житель.

В ямы уже забился мусор

К сожалению, ситуация не единичная. По печальной традиции в Самаре вместе со снегом «растаяли» дороги. 63.ru составил хит-парад ям на улицах города.