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«Я здесь чуть ногу не оставил!»: на улице Бакинской после зимы образовались дыры
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«Я здесь чуть ногу не оставил!»: на улице Бакинской после зимы образовались дыры 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на состояние тротуаров в Куйбышевском районе. Дорога на улице Бакинской не пережила зиму. Об этом 63.ru сообщил очевидец.
Глядя на снимки, невольно вспоминаешь про самарских «червей»
— Сколько это может продолжаться? Я возмущен бездействием коммунальных служб. На тротуаре образовались гигантские дыры. Я здесь чуть ногу ночью не оставил, — рассказал местный житель.
В ямы уже забился мусор
К сожалению, ситуация не единичная. По печальной традиции в Самаре вместе со снегом «растаяли» дороги. 63.ru составил хит-парад ям на улицах города.
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