В Уфе чистый асфальт посыпали песком

В популярном автомобильном сообществе Башкирии «БашДТП» сегодня, 14 апреля, участники выложили видео, на котором засняли, как автомобиль дорожников посыпает песком асфальт.

По словам автора, события происходят в микрорайоне Шакша, и непонятно, почему на этом абсолютном чистом участке решили таким образом обработать дорогу.

Как отметили очевидцы, температура за окном +7 градусов, снега и льда на дороге нет, но дорожные службы все равно решили раскидать песок.

— Вот так вот у нас летом дорогу песочком посыпают, — отметил автор.