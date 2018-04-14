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В Уфе чистый асфальт посыпали песком
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В Уфе чистый асфальт посыпали песком 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В популярном автомобильном сообществе Башкирии «БашДТП» сегодня, 14 апреля, участники выложили видео, на котором засняли, как автомобиль дорожников посыпает песком асфальт.
По словам автора, события происходят в микрорайоне Шакша, и непонятно, почему на этом абсолютном чистом участке решили таким образом обработать дорогу.
Как отметили очевидцы, температура за окном +7 градусов, снега и льда на дороге нет, но дорожные службы все равно решили раскидать песок.
— Вот так вот у нас летом дорогу песочком посыпают, — отметил автор.
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