На следующей неделе на Высоком мосту нанесут дорожную разметку

Работы начнутся в понедельник, 16 апреля. Работы генподрядчик планирует осуществлять по ночам, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Нанести разметку на сооружении, где уже давно открыто рабочее движение, а 26 марта принятом в эксплуатацию было невозможно из-за нормативных требований. Для нанесения разметки (согласно нормативам, для обеспечения долговечности) необходимо, чтобы были устойчивые плюсовые температуры.

Сейчас погода соответствует этим требованиям, и мостовики планируют с 16 по 18 апреля разметить свой объект.