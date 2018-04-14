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На следующей неделе на Высоком мосту нанесут дорожную разметку
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На следующей неделе на Высоком мосту нанесут дорожную разметку 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Работы начнутся в понедельник, 16 апреля. Работы генподрядчик планирует осуществлять по ночам, чтобы не мешать движению автотранспорта.
Нанести разметку на сооружении, где уже давно открыто рабочее движение, а 26 марта принятом в эксплуатацию было невозможно из-за нормативных требований. Для нанесения разметки (согласно нормативам, для обеспечения долговечности) необходимо, чтобы были устойчивые плюсовые температуры.
Сейчас погода соответствует этим требованиям, и мостовики планируют с 16 по 18 апреля разметить свой объект.
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