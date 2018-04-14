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Как вывести розы из спячки?
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Как вывести розы из спячки? 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, каким образом «оживить» розы после зимовки под снежным покровом.
В холодный период розам угрожают две опасности: замерзнуть зимой от морозов и подопреть весной, когда температуры станут близкими к нулю. Будет обидно, если пережившие холода растения покроются плесенью, находясь под ставшим уже ненужным укрытием. Обычно теплолюбивые растения укрывают еловым лапником, дубовыми ветками с листьями, нетканым материалом и т.п. Но слишком рано утепление снимать тоже не рекомендуется, так как морозы могут вернуться. Есть еще одна проблема — зимой ветки растений находились в полной темноте и отвыкли от дневного света. Как результат могут случиться солнечные ожоги.
Чтобы процесс перехода от зимней спячки к летнему росту проходил без лишних стрессов, укрывные материалы с кустов роз желательно убрать еще до того, как растает весь снег. Затем растения нужно засыпать снегом, который защитит их в случае возвратных холодов и вместе с тем по мере таяния будет приучать стебли к солнечному свету. Поверх этого искусственного сугроба можно положить небольшое количество укрывных материалов, чтобы снег таял постепенно. Когда растения окончательно адаптируются к плюсовым температурам, нужно провести весеннюю обрезку и подкормить кусты азотными удобрениями.
Михаил Воробьев
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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.
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