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Пик повадка в Волгоградской области начнется с 21 апреля
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Пик повадка в Волгоградской области начнется с 21 апреля 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Пик паводка в Волгоградской области придется на неделю с 21 по 30 апреля. Уровень расхода воды на волжской ГЭС окажется на традиционной отметке.
— Для Волжской ГЭС установили новые режимы работы: с 16 апреля гидроузел начнет расходовать 13000±500 куб. м³/с, — уточнили в пресс — службе Волжской ГЭС. — Уже к 21 апреля этот показатель вырастет вдвое — до 27000±500 куб. м³/с. Эта цифра повторяет многолетний показатель максимального расхода воды.
В пресс — службе гидроэлектростанции добавляют, что энергетики будут корректировать режимы с оглядкой на погоду.
— Мы будем работать вместе с сотрудниками МЧС, областной и городской паводковыми комиссиями, — рассказал директор Волжской ГЭС Сергей Бологов. — Режимы работы гидроузла могут корректироваться в зависимости от погоды.
В 2016 году такие же показатели расхода грозили подтоплением Светлоярскому району Волгоградской области. Эксперты прогнозировали, что максимальный уровень воды на гидропосту Светлый Яр мог приблизиться к опасной отметке — при среднемноголетнем максимальном уровне воды в 741 сантиметр вода в Волге в районе Светлого Яра могла подняться до уровня 900—940 сантиметров, при максимальных критических отметках — в районе 950 сантиметров.
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