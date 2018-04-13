Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Марина Макарова. В эти выходные ночью в Москве , несмотря на ночные заморозки, днем должно быть ясно и тепло. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России

«В грядущие выходные характер погоды в столичном регионе будет определять антициклон. В нем циркулирует сухой воздух, будет малооблачно. В ночные часы воздух будет выхолаживаться, и пока еще сохранятся заморозки. В ночь на субботу минимальная температура в Москве 0 -2 С°, а по области до -5 С°. Зато те же самые условия в дневные часы позволят светить солнцу и прогревать землю и воздух, поэтому днем будет теплее, чем накануне в пятницу. Максимальная температура в Москве +11 +13 С°, и в Подмосковье +9 +14 С°. Воскресенье будет еще более теплым днем, ночью в Москве 0 -2 С°, и по области -3 +2 С°. Заморозки будут не везде. Днем воздух прогреется до +14 +16 С°, и в районах Подмосковья максимальная температура +12 +17 С°. При этом на выходных ветер будет не сильным, в субботу переменным, в воскресенье юго-западным», — сообщила она.

Метеоролог также рассказала о погоде в начале следующей недели.

«В первую половину следующей недели сохранится преобладание антициклонального характера погоды, хотя произойдет смена антициклона, возможно больше облаков и где-то небольшой дождь, но это несущественные осадки, в основном переменная облачность. Минует угроза ночных заморозков, в понедельник 0 +5 С°, а вторник и среда +1 +2 С°. Дневная температура будет понемногу повышаться, в понедельник днем +15 +17 С° в Москве, по области +12 +17 С°, во вторник и среду максимальная температура +14 +19 С°. Среднесуточная температура превысит норму, погода будет теплее, чем обычно в эти дни в апреле», — добавила она.