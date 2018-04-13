В Германии ожидаются «кровавые» дожди

Синоптики предупредили жителей Германии о том, что осадки красного цвета могут выпасть на севере страны и в Гамбурге.

Такой цвет обусловлен принесенным в Европу воздушными течениями песком из пустыни Сахара. Когда здания и автомобили подсыхают после «кровавого дождя», на них останется тонкий слой красноватой пыли, сообщает The Local.

Издание отмечает, что таких осадков не было в Германии с апреля 2016 года. Но сейчас метеорологи прогнозируют, что вероятность «кровавого дождя» в немецких городах Кассел и Геттинген составляет 90 процентов.

При этом уточняется, что в действительности капли такого дождя заметно отличаются по цвету от настоящей крови. Как правило, цвет дождя варьируется от оранжево-красного до коричневого.

Примечательно, что в природе, помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цвета. Оттенок зависит от содержащихся в осадках примесей, таких как вулканический пепел, меловая пыль и пыльца растений.

В 2017 году в городе Тампико на северо-востоке Мексики множество мелкой рыбы упало с неба вместе с дождем, а на юге Финляндии двухкилограммовая щука упала с неба на конюшню центра верховой езды.