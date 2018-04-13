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Германию предупредили о «кровавых» дождях
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Германию предупредили о «кровавых» дождях 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Синоптики предупредили жителей Германии о том, что на севере страны и в Гамбурге может пройти «кровавый дождь». Его вероятность в немецких городах Кассел и Геттинген, метеорологи оценивают в 90 процентов, передает «Лента.ру» со ссылкой на The Local.
Необычный цвет осадков обусловлен принесенным воздушными течениями песком из пустыни Сахара. Цвет «кровавого дождя» может варьироваться от оранжево-красного до коричневого.
После того, как попавшие под дождь автомобили, здания и другие предметы подсыхают, на них остается пыль этого цвета.
В последний раз жители Германии могли наблюдать «кровавый дождь» в апреле 2016 года.
Помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цвета. Оттенок зависит от содержащихся в них примесей — например, вулканического пепла, меловой пыли или пыльцы растений.
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Комментарии9  Ещё 2 источника 
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