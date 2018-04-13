Ремонт дорог в Подмосковье начнется 16 апреля

Ремонт дорог в Московской области начнется уже в предстоящий понедельник, 16 апреля. Сначала работы развернутся на небольших участках, преимущественно в городах, а также на дорогах по маршрутам следования чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков

"С понедельника дорожные службы региона выходят на ремонт региональных дорог картами, это небольшие участки до 100 погонных метров. Также в ближайшее время начнется ремонт дорог по маршрутам следования ЧМ-2018. Масштабные ремонтные работы на региональных и муниципальных автодорогах развернутся в конце апреля — в мае, при наступлении среднесуточной температуры воздуха не ниже +5 — +10 градусов. Несмотря на установившиеся положительные температуры днем, ночью еще сохраняются минусовые отметки, и дорожная одежда еще не оттаяла, особенно на дорогах вне населенных пунктов", — сообщил министр Игорь Тресков.

Все дорожные службы региона полностью готовы к ремонту — проведены аукционы, заключены контракты и приобретены все необходимые материалы.

Зарайск, Коломна, Руза, Луховицы. Кроме того, для производства работ на региональных автодорогах ГБУ «Мосавтодор» (подведомственное МТДИ) запустило 13 асфальтобетонных заводов в Волоколамском, Щелковском, Дмитровском, Ногинском, Раменском , Серпуховском районах и в городских округах Чехов

"Контроль за качеством работ будет осуществляться через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ. С 2018 года использование данной системы стало обязательным для всех подрядных организаций. Программа позволяет контролировать весь процесс ремонта: с момента заключения контракта до приемки и оплаты. Трижды в день подрядчики фиксируют на видео каждый вид работ и затем отправляют в приложение", — отметил Игорь Тресков.

В 2018 году в Московской области отремонтируют 2 879 участков дорог, протяженностью 3,2 тысячи км. Из них 471 участок на региональных дорогах протяженностью 1,8 тысяч км и 2 408 участков муниципальных дорог, в том числе за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области, общей протяженностью 1,4 тысячи км.

"Объем финансирования на ремонт составит свыше 19,5 млрд рублей, при этом практически вдвое увеличен объем софинансирования дорожного фонда Московской области на ремонт муниципальных дорог. С этого года финансирование муниципалитетам на ремонт дорог составляет 95% из средств Дорожного фонда МО и 5% — объем софинансирования ОМС. Объем финансирования ремонта по «Доброделу» составит 4,7 млрд рублей", — отметил министр.

По результатам голосования за ремонт дорог на портале «Добродел» отремонтируют 639 участков дорог протяженностью 860 километров — это 25% от всего плана по ремонту дорог.

В первую очередь дорожники приступят к ремонту дорог к ЧМ — 2018: это 37 участков общей протяженностью более 90 км. Далее начнутся ремонтные работы центральных улиц в городах и к социально-значимым объектам, участки дорог, выбранные в ходе народного голосования на портале «Добродел», и остальные дороги по программе ремонта. Закончить весь дорожный ремонт планируется в сентябре.