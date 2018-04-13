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Жители Московского региона смогут немного загореть в выходные
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Жители Московского региона смогут немного загореть в выходные 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Синоптики рассказали, что жители Подмосковья и Москвы в выходные получат возможность немного загореть благодаря солнечной погоде, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«В предстоящие выходные ожидаются самые благоприятные условия для полезного после зимнего дефицита мягкого ультрафиолетового облучения. По нашим расчетам, даже в Центральной России, включая Смоленскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую области, а тем более на юге Европейской части количество приходящей ультрафиолетовой радиации может способствовать появлению легкого загара», — говорится в сообщении.
В околополуденные часы УФ-индекс может достигнуть 3-4, на юге 5-6 единиц.
В пятницу утром — над Карелией, а днем 14 апреля центр направляющегося из полярных широт к предгорьям Кавказа антициклона будет над Москвой.
«Антициклон заполнен сухим и чистым воздухом; в светлое время суток он хорошо справляется с вертикальным перемешиванием, а значит, удалением примесей из приземного воздуха. Но предстоящей ясной ночью, как и прошедшей, при слабом ветре в нижних слоях антициклона снова образуются задерживающие вертикальный обмен инверсионные слои», — добавляется в сообщении.
При таком сочетании метеорологических параметров не исключено повышение уровня загрязнения приземного воздуха: по модельным расчетам, оно возможно ночью и в ранние утренние часы — с 5 до 8 часов, хотя значительного роста концентраций не предполагается. Поднимающееся рано апрельское солнце стоит на страже чистоты воздуха; ближе к полудню благодаря выносу городских загрязнений в верхние слои приземные концентрации загрязнений вновь окажутся на низком фоновом уровне.
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