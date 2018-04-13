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«Будет солнечно и тепло»: Снег в Казани растает к 15 апреля
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«Будет солнечно и тепло»: Снег в Казани растает к 15 апреля 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев уверен, снег в Казани полностью растает к 15 апреля. Мнение эксперта приводит пресс-службы КФУ в пятницу, 13 апреля. Переведенцев считает, что паводки в этом году не смогут охватить большие территории республики. Поскольку ночью температура заметно падает, и таяние снегов происходит постепенно. Так, например, днем в субботу столбики термометров поднимутся до 8 градусов, а ночью опустятся до -1 градуса. В воскресенье будет еще теплее — до 11 градусов днем и 2 градусов ночью. До 20 апреля температура воздуха в Казани будет оставаться в пределах нормы. Будет солнечно и тепло, но не слишком жарко. Добавим, паводок, все же, затронул часть территорий республики. Особенно сложная ситуация в Кайбицком районе РТ.
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