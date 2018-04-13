15 апреля в Казани растает весь снег

Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил радостную новость: к 15 апреля в Казани растает весь снег. Это произойдет из-за постепенного потепления.

В субботу днем ожидается +8 °C, ночью -1 °C. В воскресенье станет теплее. Столбик термометра поднимется до +11°C.

Начало следующей недели будет немного прохладным: синоптики обещают до +8 °C днем, но уже во вторник воздух прогреется до +13 °C.

Ближайшие 10 дней будут солнечными и умеренно теплыми. Только в среду, 18 апреля, ожидается дождь, сообщает пресс-служба КФУ.

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