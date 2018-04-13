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Дороги по маршрутам FIFA в Подмосковье будут отремонтированы к 15 мая
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Дороги по маршрутам FIFA в Подмосковье будут отремонтированы к 15 мая 

РИА Новости 48 минут назад
КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. Ремонт дорог по маршрутам FIFA в Подмосковье будет завершён к 15 мая, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
"С понедельника дорожные службы региона выходят на ремонт региональных дорог. В первую очередь начнется ремонт небольших участков дорог до 100 метров, а также по маршрутам следования FIFA. Это более 35 дорог общей протяженностью 90 километров. Ремонтные работы на них будут завершены к середине мая", — сказал Тресков на пресс-конференции, посвящённой летним дорожным работам.
Ремонт дорог вне населённых пунктов Подмосковья начнётся после установления плюсовых ночных температурный отметок и полного оттаивания дорожного полотна.
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