Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы

Мальчик выпал из окна многоэтажного дома на юго-западе столицы, в больницу его доставили на вертолете, сообщили очевидцы ЧП. Они же сняли на видео эвакуацию ребенка, которому на вид 5-7 лет.

Инцидент произошел в пятницу днем в Ново-Переделкине, на улице Скульптора Мухиной.

"Вертолёт скорой помощи сел у 70-й поликлиники, врачи из него побежали в сторону дома 7. Мужчина из вертолёта сказал, что мальчик выпал из окна. Этаж не назвал", — сообщил местный житель.

Никакой информации о состоянии ребенка не поступало.