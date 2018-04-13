Ещё
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мальчик выпал из окна многоэтажного дома на юго-западе столицы, в больницу его доставили на вертолете, сообщили очевидцы ЧП. Они же сняли на видео эвакуацию ребенка, которому на вид 5-7 лет.
Инцидент произошел в пятницу днем в Ново-Переделкине, на улице Скульптора Мухиной.
"Вертолёт скорой помощи сел у 70-й поликлиники, врачи из него побежали в сторону дома 7. Мужчина из вертолёта сказал, что мальчик выпал из окна. Этаж не назвал", — сообщил местный житель.
Никакой информации о состоянии ребенка не поступало.
Вести.Ru: последние новости
Погода на выходные: антициклон весну не отпустит В Москве объявлено желтое штормовое предупреждение Halifax: цены на дома в Британии выросли на 2,7%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ122
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски905
Умер юморист Андрей Жмакин46
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение