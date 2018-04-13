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Самарскую область ждут тёплые дни и морозные ночи
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Самарскую область ждут тёплые дни и морозные ночи 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Выходные побалуют жителей губернии по-настоящему весенней погодой. Не испортят настроение и дожди: в ближайшие дни никаких осадков не предвидится, сообщают специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». Антициклональные поля у поверхности земли сохранят сухую и ясную погоду в течение нескольких дней. Солнце будет прогревать воздух до 13 градусов тепла. Однако по ночам температура все еще будет понижаться до минусовых значений. Такие показания термометров во второй декаде апреля близки к климатическим нормам.
Фото: pixabay.com
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