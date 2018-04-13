В Тюменской области уже проснулись змеи

Тюменской области начали просыпаться змеи. На одну из них местная жительница наткнулась сегодня, 13 апреля, когда ехала к родителям в Нижнетавдинский район. Гадюка лежала прямо на проезжей части. — Мы ехали в деревню. Сначала подумали, что это шланг и проехались. Потом решили остановиться и увидели, что это змея. Вообще тут кругом лужи и грязь. Она, наверное, хотела погреться и выползла на дорогу, — рассказала 72.ru тюменка.

По мнению биолога, ничего удивительного в том, что на улице стали встречаться змеи, нет. Они в самом деле выползают примерно в это время. Тюменка же, судя по фото, встретила сегодня представительницу обыкновенной гадюки.

— Они просыпаются, когда набирается определенная сумма температур. Наиболее ранний выход из убежища весной у них отмечен в 9:00-9:30 при температуре воздуха 11°. Вначале появляются упитанные особи, затем, когда температура повышается до 15°, выходят и истощенные. Имеется в виду температура не в тени, которую нам объявляют, а на солнышке, где змеи и греются. Если к ним не приставать, то гадюки совершенно не опасны! Яд у них гемолитического действия. Он вызовет местные отеки. Но главная опасность — самолечение. Смерть от гадюки наступает исключительно редко, лишь при укусе детей или взрослых в область головы. Опять же, не считая самолечения, когда происходит заражение крови, — прокомментировал 72.ru Сергей Гашев, биолог.