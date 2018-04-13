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Сотрудники МЧС контролируют половодье в Нижегородской области с вертолета (ФОТО)
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Сотрудники МЧС контролируют половодье в Нижегородской области с вертолета (ФОТО) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сотрудники МЧС Нижегородской области проводят регулярную авиаразведку на вертолете МИ-8 для того, чтобы держать под контролем ситуацию с весенним половодьем. Мониторинг показывает, что на сегодняшний день она не вызывает опасений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Специалисты уже провели авиапатрулирование, в ходе которого совершили полет по маршруту Нижний Новгород — Память Парижской Коммуны — Лысковкий район — Воротынский район — Урень — Семенов — Нижний Новгород. По их данным, на реках наблюдается ледоход, участки открытой воды и повышение ее уровня, но в целом ситуация стабильная. По состоянию на сегодняшний день, 13 апреля, в регионе остаются затопленными десять низководных мостов. Однако, отрезанных населенных пунктов нет, объездные пути имеются, жизнедеятельность населения не нарушена.
Результаты мониторинга были переданы специалистам, которые проанализировали их для принятия решений и мер по реагированию на складывающуюся обстановку.
Напомним, по прогнозам синоптиков сильного половодья в 2018 году в Нижегородской области не ожидается.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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