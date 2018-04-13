Подъем воды в Угре прекратился 

На Угре в районе поселка Товарково за минувшие сутки уровень воды впервые после вскрытия этой реки не изменился. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, сейчас он составляет 680 сантиметров от нуля гидропоста. Это на 222 сантиметра ниже опасного уровня. Фото К. Лаврентьевой Замедлился подъем воды и на других реках Калужской области. На Оке за сутки вода поднялась на 14 сантиметров, до отметки 584 сантиметра от нуля гидропоста, на Протве — на шесть, а на Жиздре — на пять сантиметров, до отметок 650 и 672 сантиметров соответственно. Согласно уточненному прогнозу МЧС, пик половодья в Калужской области ожидается 14-16 апреля.