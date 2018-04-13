В КБР объявили штормовое предупреждение

По данным местного Гидрометцентра, на территории республики ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы 15-17 апреля 2018 год температура воздуха упадёт до -1… -3°С.

Внезапные холода могут причинить ущерб садоводам, выращивающим плодовые косточковые культуры. Чтобы защитить деревья от заморозков, МЧС по КБР рекомендует:

Создать вокруг плодовых деревьев дымовую завесу, которая защитит почву и прилегающие к ней воздушные слои от промерзания;Укрыть деревья плёнкой, брезентом или другим защитным материалом;Распылять по ночам небольшое количество воды на ветви и бутоны.

Гидрометцентр сообщил о заморозках на территории большей части Северного Кавказа. Синоптики связывают похолодание с приближающимся арктическим фронтом.