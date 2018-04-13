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В КБР объявили штормовое предупреждение
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В КБР объявили штормовое предупреждение 

АиФ Ставрополье 50 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии, сообщили STAV.AIF.RU в ГУ МЧС по КБР.
По данным местного Гидрометцентра, на территории республики ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы 15-17 апреля 2018 год температура воздуха упадёт до -1… -3°С.
Внезапные холода могут причинить ущерб садоводам, выращивающим плодовые косточковые культуры. Чтобы защитить деревья от заморозков, МЧС по КБР рекомендует:
Создать вокруг плодовых деревьев дымовую завесу, которая защитит почву и прилегающие к ней воздушные слои от промерзания;Укрыть деревья плёнкой, брезентом или другим защитным материалом;Распылять по ночам небольшое количество воды на ветви и бутоны.
Гидрометцентр сообщил о заморозках на территории большей части Северного Кавказа. Синоптики связывают похолодание с приближающимся арктическим фронтом.
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