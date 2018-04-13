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Почти 40 новых дорожных объектов появится в Подмосковье до 2022 года
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Почти 40 новых дорожных объектов появится в Подмосковье до 2022 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. Почти 40 новых дорог, дорожных развязок и мостов появится в Подмосковье до 2022 года, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
"В этом году в стадии строительства находятся 14 дорог. Начнем строить еще 30 дорог и мостов. Это развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске, реконструкция и расширение Зенинского шоссе в Люберцах, ввод путепровода на улице Гагарина в Домодедове, завершение второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе и другие объекты. Окончание строительства новых дорог и дорожных объектов запланировано на 2019-2021 годы", — сказал Тресков на пресс-конференции, посвященной летней ремонтной кампании в регионе.
По его словам, в 2018 году будет проведена реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах, реконструкция Лобненского шоссе, реконструкция ул. Туполева и строительство тоннеля под пл. Громова в Жуковском и строительство автомобильной дороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД, также будет достроен путепровод через железную дорогу в Мытищах, что существенно снизит количество пробок в муниципалитетах.
Чтобы не создавать помех движению, разрабатывается график ремонтных работ. К примеру, Можайское шоссе будет ремонтироваться только в ночное время.
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