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Над Новым Уренгоем взошел солнечный ромб
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Над Новым Уренгоем взошел солнечный ромб 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: VK.com/pirozhok89
Жители Нового Уренгоя выложили в Сеть снимки необычного оптического явления при котором солнце приобрело форму ромба.
Необычную форму небесное светило приобрело из-за атмосферного явления под названием сложное гало, вызванного образованием ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.
В морозную погоду, свойственную Ямалу даже в апреле, гало иногда образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае ледяные кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится низко над горизонтом.
Напомним, в феврале жители Петербурга и части Ленобласти также стали свидетелями гало, создавшего иллюзию, что на небе три Солнца.
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