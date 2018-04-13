В «Толькинской» ожидают рождения жеребят. Пока не в промышленных масштабах

В агрофирме «Толькинская» у якутских лошадей в мае ожидается приплод. 22 кобыл и 2 жеребцов из Якутии завезли на предприятие в конце 2015 года, с тех пор родились 6 жеребят, ещё столько же ожидается вскоре.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил заместитель директора агрофирмы Раиль Калиев.

Он рассказал, что сейчас лошади содержатся в загоне, их кормят сеном и овсом. С июня их переведут на подножный корм, который они смогут добывать себе до ноября.

«Сейчас им не хватает сил копытить глубокий снег, — рассказал Раиль Калиев. — Эта зима трудная даже для оленей».

По словам заместителя директора, лошади закупались для мясного производства, но дело оказалось не столь перспективным, как ожидалось. По его мнению, кобылы могли пострадать в дороге, их перевозили из Якутии в машинах 15 дней. Теперь у большинства из них возникают трудности с вынашиванием жеребят. На мясо лошади ещё не отправлялись — очень дорого, их приобретали по 380 тыс. рублей. Не годятся взрослые полудикие животные и для того, чтобы катать ребятишек, этому их надо начинать обучать с годовалого возраста.

«Теперь вся надежда в основном на лошадок, родившихся уже на красноселькупской земле, — подытожил Раиль Калиев. — Но на промышленные масштабы мы выйдем ещё не скоро».

Специалист из Якутии, приезжавший на предприятие проконсультировать коллег, рассказывал, что в республике поголовье лошадей достигло уже 270 тысяч. Они выдерживают морозы до 60 градусов, самостоятельно добывают себе корм. Конина пользуется большим спросом в регионе и за его пределами.