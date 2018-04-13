В Благовещенске из-за природных пожаров ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости . Режим чрезвычайной ситуации установлен на территории Благовещенска с пятницы из-за теплой и ветреной погоды, которая увеличивает риск природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По прогнозу ГУМЧС по Амурской области , в пятницу в Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, днем до 11 градусов тепла.

"На основании постановления правительства Амурской области с 13 апреля 2018 года на территории городского округа установлен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении администрации города.

В связи с режимом ЧС в Благовещенске запрещается выжигать траву и сжигать мусор на дачных и садовых участках, разводить костры при посещении лесов, разжигать угли в мангале. Для борьбы с нарушителями организовано совместное патрулирование поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС Благовещенска и представителей отдела надзорной деятельности ГУМЧС по региону.

Как сообщалось, в Приамурье с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. С 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального значения. По данным правительства региона, в области за сутки зарегистрировано 22 природных пожара.

"Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 3,3 тысячи гектаров, действующими остаются 16 возгораний. На тушении пожаров задействовано 636 человек", — сообщает пресс-служба правительства Приамурья.