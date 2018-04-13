Ещё
В Благовещенске из-за природных пожаров ввели режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Благовещенске из-за природных пожаров ввели режим ЧС 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации установлен на территории Благовещенска с пятницы из-за теплой и ветреной погоды, которая увеличивает риск природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
По прогнозу ГУМЧС по Амурской области, в пятницу в Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, днем до 11 градусов тепла.
"На основании постановления правительства Амурской области с 13 апреля 2018 года на территории городского округа установлен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении администрации города.
В связи с режимом ЧС в Благовещенске запрещается выжигать траву и сжигать мусор на дачных и садовых участках, разводить костры при посещении лесов, разжигать угли в мангале. Для борьбы с нарушителями организовано совместное патрулирование поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС Благовещенска и представителей отдела надзорной деятельности ГУМЧС по региону.
Как сообщалось, в Приамурье с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. С 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального значения. По данным правительства региона, в области за сутки зарегистрировано 22 природных пожара.
"Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 3,3 тысячи гектаров, действующими остаются 16 возгораний. На тушении пожаров задействовано 636 человек", — сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
В борьбе с огнем задействовано 120 единиц техники, в том числе два вертолета и три самолета, которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием. Наиболее сложная обстановка (III класс пожарной опасности из V) в Свободненском, Шимановском, Мазановском, Бурейском, Белогорском, Архаринском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском, Завитинском и Октябрьском районах.
РИА Новости: последние новости
В Мурманске пожилая женщина пострадала из-за падения наледи с крыши Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы NASA провело инфракрасный тур по Юпитеру
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии61
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы39
РФ резко ответила на заявление США384
В Балтийском море рухнул Ка-2928
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН397
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение